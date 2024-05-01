В Петербурге младенец в коляске пострадал при резком торможении автобуса

При внезапном торможении автобуса на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге в салоне упала детская коляска. Младенец госпитализирован, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в телеграм-канале.

"На месте происшествия было установлено, что 54-летний водитель, управляя пассажирским автобусом, при движении по Богатырскому проспекту в сторону Коломяжского проспекта совершил внезапное торможение, в результате которого в салоне автобуса произошло падение детской коляски с семимесячным ребёнком", — говорится в сообщении.

Ребёнок, находившийся вместе с отцом, отправлен в больницу в состоянии средней тяжести, он получил сотрясение мозга и ссадины. Проводится проверка.