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1 мая, 11:02

В Петербурге младенец в коляске пострадал при резком торможении автобуса

При торможении автобуса в Петербурге упала коляска, младенца госпитализировали

В Петербурге младенец пострадал при торможении автобуса. Обложка © Freepik / senivpetro

В Петербурге младенец пострадал при торможении автобуса. Обложка © Freepik / senivpetro

При внезапном торможении автобуса на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге в салоне упала детская коляска. Младенец госпитализирован, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в телеграм-канале.

"На месте происшествия было установлено, что 54-летний водитель, управляя пассажирским автобусом, при движении по Богатырскому проспекту в сторону Коломяжского проспекта совершил внезапное торможение, в результате которого в салоне автобуса произошло падение детской коляски с семимесячным ребёнком", — говорится в сообщении.

Ребёнок, находившийся вместе с отцом, отправлен в больницу в состоянии средней тяжести, он получил сотрясение мозга и ссадины. Проводится проверка.

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Ранее Life.ru сообщал про другое происшествие на дорогах Петербурга. Там водитель переехал сбитую другой машиной женщину.

Мирон Сидоров
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