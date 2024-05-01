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1 мая, 12:22

В Госдуме предложили привлекать школьников к работе в сельском хозяйстве, как в СССР

Депутат Скрозникова предложила привлечь школьников к работе в сельском хозяйстве

Российские законы разрешают школам привлекать детей к общественно полезной деятельности. Об этом заявила член Комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. Парламентарий предложила задействовать школьников для работы в сельском хозяйстве, как это было в Советском Союзе.

"Безусловно, стоит привлекать школьников. В своё время важной частью школьной жизни была работа в колхозе, где школьники помогали с уборкой картошки, высадкой деревьев и цветов, трудились на сенокосе. Учеников начальной школы на полевые работы не привлекали, они могли работать на пришкольных участках, оказывать помощь в библиотеке, в музее и др.", — подчеркнула депутат в беседе с URA.ru.

Она добавила, что законы РФ позволяют привлекать школьников к труду за рамками образовательной программы. По мнению парламентария, важно прививать в школе навыки и привычки к общественно полезному и производственному труду.

Скрозникова также отметила, что в настоящее время несовершеннолетним гораздо легче устроиться на работу. Ранее для заключения трудового договора необходимо было иметь согласие от органов опеки и попечительства, теперь же — только от одного из родителей. Кроме того, работодателям не нужно за свой счёт проводить предварительный медицинский осмотр несовершеннолетних сотрудников. Парламентарий напомнила и о предстоящем сокращении продолжительности рабочего времени. Если ранее подростки 14–15 лет по закону могли работать не более 24 часов в неделю, то с 1 июня этого года — не более 20 часов (произойдёт сокращение на четыре часа).

Депутат пояснила, что изменения коснутся общих правил трудоустройства для несовершеннолетних. Уточняется, что подростки в возрасте от 14 до 17 лет должны будут предоставить работодателю справку от образовательного учреждения, где подтверждаются сведения о возрасте и обучении. Вместе с тем руководителей компаний обяжут соблюдать особые условия, гарантирующие безопасность и защиту интересов подростков, подытожила Скрозникова.

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Ранее в России предложили возродить тимуровское движение для помощи ближним. Это поспособствует патриотическому воспитанию, а также научит нынешних детей альтруизму и привьёт им желание помогать окружающим, считает автор инициативы.

Обложка ©

ТАСС / Валерия Морева

Дарья Нарыкова
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