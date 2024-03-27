В России предложили возродить тимуровское движение для помощи ближним

Милонов отметил, что в СССР среди молодёжи было весьма популярно движение тимуровцев. Тогда дети в свободное от учёбы время поддерживали старшее поколение, а также участвовали в общественной работе. Возрождение движения тимуровцев, по мнению парламентария, поспособствует патриотическому воспитанию, а также научит нынешних детей альтруизму и привьёт им желание помогать окружающим.