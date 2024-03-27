В России предложили возродить тимуровское движение для помощи ближним
Депутат Милонов предложил возродить тимуровское движение среди школьников
В России нужно частично возродить идею тимуровского движения среди школьников. Соответствующее предложение депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.
Милонов отметил, что в СССР среди молодёжи было весьма популярно движение тимуровцев. Тогда дети в свободное от учёбы время поддерживали старшее поколение, а также участвовали в общественной работе. Возрождение движения тимуровцев, по мнению парламентария, поспособствует патриотическому воспитанию, а также научит нынешних детей альтруизму и привьёт им желание помогать окружающим.
"Прошу рассмотреть идею частичной реставрации и внедрения в современную молодёжную среду тимуровского движения с целью патриотического воспитания, обучения альтруизму, взаимовыручке и помощи ближним", — приводит RT текст письма Милонова на имя Кравцова.
А ранее в Госдуме предложили проводить Всемирный фестиваль молодёжи каждые три года. Напомним, что ВФМ прошёл на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта. Президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии закрытия, назвал традиционные ценности основой бытия и жизни в России, а также поблагодарил приехавших на мероприятие представителей других стран. Глава государства выразил надежду, что фестиваль ещё повторится, и не раз.
TACC / Владимир Смирнов