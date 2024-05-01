В Удмуртии отменили парад в честь Дня Победы

"Мы приняли очень непростое решение — отменить в этом году Парад Победы. Да, парад — это очень важная традиция и большой праздник для всей Удмуртии, где сразу два города трудовой доблести, для всех нас. Но. У нас особый регион, оборонный, стратегически важный. Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности", — отметил он.