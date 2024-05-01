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1 мая, 11:21

В Удмуртии отменили парад в честь Дня Победы

В Удмуртии отменили парад в честь Дня Победы. Обложка © ТАСС / Михаил Гребенщиков

В Удмуртии отменили парад в честь Дня Победы. Обложка © ТАСС / Михаил Гребенщиков

В Удмуртии из соображений безопасности отменили парад в честь Дня Победы. Об этом сообщает глава республики Александр Бречалов в своём телеграм-канале.

"Мы приняли очень непростое решение — отменить в этом году Парад Победы. Да, парад — это очень важная традиция и большой праздник для всей Удмуртии, где сразу два города трудовой доблести, для всех нас. Но. У нас особый регион, оборонный, стратегически важный. Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности", отметил он.

Глава региона также добавил, что в преддверии праздника власти поздравят всех ветеранов. Для них, в частности, уже идут концерты во дворах.

Ещё один регион России отменил Парад Победы на 9 Мая
Ещё один регион России отменил Парад Победы на 9 Мая

Не только в Удмуртии отменяют парады. Ранее Life.ru сообщал, что в двух городах Липецкой области также отменили парады Победы.

Мирон Сидоров
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