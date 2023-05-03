ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 мая 2023, 15:57
7401

В двух городах Липецкой области отменили парады Победы

Губернатор Артамонов сообщил об отмене Парада Победы в Липецке и Ельце

В Липецке и Ельце не будут проводиться парады Победы по причине возможных провокаций, информацию о которых подтвердили силовики. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Мы вынужденно отменяем парады Победы 9 Мая в Липецке и Ельце. Силовые ведомства располагают информацией о возможных провокациях в День Победы в ходе проведения в регионах массовых торжественных и мемориальных мероприятий", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что массовые мероприятия несут угрозу для жизни граждан, поэтому власти не хотят допустить скопления горожан в одной точке, а предлагают максимально рассредоточиться. Артамонов добавил, что небольшого формата мероприятия всё же пройдут в парках.

Легендарные раритетные танки откроют парады Победы в ряде городов России
Легендарные раритетные танки откроют парады Победы в ряде городов России

Напомним, ряд регионов отменил парады Победы в целях безопасности. Так, в Крыму и Севастополе отменили мероприятие и шествие "Бессмертного полка". Парадов не будет в Калуге, Белгороде, Курской области, а также в Псковском регионе.

BannerImage

LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar