В двух городах Липецкой области отменили парады Победы

В Липецке и Ельце не будут проводиться парады Победы по причине возможных провокаций, информацию о которых подтвердили силовики. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Мы вынужденно отменяем парады Победы 9 Мая в Липецке и Ельце. Силовые ведомства располагают информацией о возможных провокациях в День Победы в ходе проведения в регионах массовых торжественных и мемориальных мероприятий", — написал он в телеграм-канале.