Таинственный манускрипт Войнича может оказаться книгой по сексологии и гинекологии

Манускрипт Войнича — таинственная книга позднего Средневековья, написанная на уникальном и неразгаданном языке, — может содержать информацию по сексологии и гинекологии. К такому выводу пришли учёные из Университета Маккуори в Австралии Мишель Льюис и Киган Брюэр. Последний раскрыл подробности работы в колонке для The Conversation.

Они обратили внимание, что женщины на иллюстрациях держат в руках предметы, которые либо расположены рядом с гениталиями, либо ориентированы на них. Брюэр подчёркивает, что "этому не место в рукописи, посвящённой исключительно травам или астрономии", изображения которых также встречаются достаточно часто.

Тогда учёные обратились к письменным источникам того периода о гинекологии и сексологии, в частности к работам баварского врача Йоханесса Хартлиба, умершего в 1468 году. Он считал, что рассуждать о "женских тайнах", как тогда обозначали информацию о контрацепции, абортах, бесплодии и подобном, следует с помощью шифра или тайного алфавита.

Будучи ревностным христианином, Хартлиб боялся, что, оказавшись в широком доступе, эта информация будет способствовать распутству. К слову, такие взгляды были очень распространены и цензоры порой предпочитали попросту вырывать страницы с неугодной информацией. Именно это, по мнению учёных, объясняет, зачем манускрипту Войнича понадобился такой сложный шифр.

Учитывая это, исследователи попытались разгадать смысл некоторых таинственных рисунков. Например, самый сложный из них — "Розетки" — может изображать устройство женской репродуктивной системы, каким его видели современники. Так, центральная фигура символизирует "внешнее отверстие" влагалища, а пять небольших трубок — "вены", о которых в те времена писал влиятельный персидский врач Абу Бакр ар-Рази. По его мнению, такие есть у девственниц.

"Розетка" манускрипта Войнича. Фото © collections.library.yale.edu

Конечно, тайна манускрипта ещё не разгадана. Однако Льюис и Брюэр считают, что их работа поможет подобрать ключ к документу.