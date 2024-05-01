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1 мая, 11:58

"Новости психбольницы": Захарова высмеяла заявление Киева об украинках-сапёрах

Захарова высмеяла намерение Киева привлечь больше женщин к разминированию

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла высказывание главы Минэкономики Украины Юлии Свириденко, которая заявила, что ради гендерного равенства киевские власти стремятся привлекать больше женщин к разминированию территорий. Этим, по словам политика из Незалежной, занимаются только 30% женщин. Российский дипломат отреагировала на планы Киева парой едких строчек.

"Новости психбольницы. Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?" — написала Захарова в телеграм-канале в среду, 1 мая.

Ранее Life.ru писал, что Украина собралась "внедрить гендерное равенство" в ряды своих военных. Для этого Минобороны Незалежной намерено перенять опыт западных стран и обучить 200 гендерных советников.

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МИД России

Никита Осипов
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