Минобороны Украины озаботилось борьбой за "гендерное равенство" в ВСУ 18 апреля, 14:12 МО Украины хочет обучить 200 гендерных советников для армии. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украина собралась "внедрить гендерное равенство" в ряды своих военнослужащих. Для этого Минобороны страны будет перенимать опыт западных стран и обучит 200 гендерных советников. Об этом говорится в телеграм-канале украинского министерства.

"Минобороны активизирует усилия по внедрению гендерного равенства среди военнослужащих... Ключевые инициативы включают принятие западного опыта и сотрудничество с НАТО", — сказано в тексте.

Также Минобороны намерено обеспечить продвижение женщин к командным должностям, внедрить "равенство в оборонную стратегию", а также развивать "гендерно-чувствительный язык". В заключение подчёркивается, что указанные инициативы уже обсуждались с коллегами из Канады в рамках проекта Protect 2.

Ранее советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск страны Оксана Григорьева в интервью The Times заявила, что украинские власти должны начать призывать на фронт женщин, а обучать военному делу девочек нужно со школьной скамьи. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая поддержала идею. По её словам, "нет двух видов людей в конституции", а значит, женщины тоже должны выполнять обязанность по защите страны наравне с мужчинами.

Авторы Татьяна Миссуми