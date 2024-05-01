В Японии произошёл пожар в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ"
Пожар произошёл в машинном зале второго энергоблока японской атомной электростанции (АЭС) "Симанэ", пишет Kyodo. Огонь вспыхнул 30 апреля в районе временного распределительного ящика. Причины устанавливаются.
"Пострадавших нет. Негативного воздействия на окружающую среду также не выявлено", — отмечается в сообщении.
Ранее оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии прекратил сброс очищенной воды в океан после землетрясения в префектуре Фукусима. Все показания находятся в норме.
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