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1 мая, 12:04

В Японии произошёл пожар в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ"

Пожар произошёл в машинном зале второго энергоблока японской атомной электростанции (АЭС) "Симанэ", пишет Kyodo. Огонь вспыхнул 30 апреля в районе временного распределительного ящика. Причины устанавливаются.

"Пострадавших нет. Негативного воздействия на окружающую среду также не выявлено", — отмечается в сообщении.

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Ранее оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии прекратил сброс очищенной воды в океан после землетрясения в префектуре Фукусима. Все показания находятся в норме.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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