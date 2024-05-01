В Башкирии сильный ветер сорвал крышу школы в деревне Узбяково Гафурийского района, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. Пострадавших нет.

В Башкирии сильный ветер сорвал крышу деревенской школы. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

"Произошёл частичный срыв профнастила с кровли здания школы площадью 450 квадратных метров, общая площадь кровли — 1400 квадратных метров", — говорится в сообщении.

На место прибыли 35 человек и 11 единиц техники. Обучение временно переведут в дистанционный формат.