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1 мая, 12:34

В Башкирии сильный ветер сорвал крышу деревенской школы

В Башкирии сильный ветер сорвал крышу школы в деревне Узбяково Гафурийского района, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. Пострадавших нет.

В Башкирии сильный ветер сорвал крышу деревенской школы. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

В Башкирии сильный ветер сорвал крышу деревенской школы. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

"Произошёл частичный срыв профнастила с кровли здания школы площадью 450 квадратных метров, общая площадь кровли — 1400 квадратных метров", — говорится в сообщении.

На место прибыли 35 человек и 11 единиц техники. Обучение временно переведут в дистанционный формат.

МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

Ранее в Омске сильный ветер опрокинул палатку на проходившую мимо женщину, этот момент попал на видео. Её госпитализировали с различными травмами. Прокуратура начала проверку.

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Telegram / МЧС Башкортостан

Матвей Константинов
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