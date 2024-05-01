Планирующие бомбы, пугающие солдат ВСУ, способны изменить конфликт в пользу Москвы. Об этом пишет французская газета Monde.

Она цитирует украинского офицера по имени Егор Сахар, который говорит, что боеприпасы такого типа могут полностью уничтожать различные позиции ВСУ, одним ударом нанося огромные разрушения.

"Так называемые планирующие бомбы, о которых говорит Егор Сахар, сыграли решающую роль в этом конфликте и с тех пор продолжают сеять такой ужас в украинских окопах, что многие наблюдатели видят в них оружие, способное склонить чашу весов в пользу Москвы", — говорится в публикации.