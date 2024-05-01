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1 мая, 13:12

Над Белгородской областью уничтожен очередной украинский беспилотник

Минобороны: Дрон ВСУ самолётного типа уничтожен в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили очередной украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны РФ, вражеская атака была пресечена около 15:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Ранее сегодня, 1 мая, село Вознесеновка Белгородской области подверглось нескольким атакам со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате никто не пострадал, однако были зафиксированы повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия. Также, по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, днём 1 мая под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Инциденты, к счастью, обошлись без пострадавших.

Восемь жителей белгородской Вознесеновки ранены при налёте 10 дронов с Украины
Восемь жителей белгородской Вознесеновки ранены при налёте 10 дронов с Украины
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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