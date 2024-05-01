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1 мая, 13:56

Четырёхмесячный малыш впал в кому в Италии из-за ошибки бабушки

Dailу Mail: В Италии младенец впал в кому из-за бабушки, разбавившей смесь вином

В Италии четырёхмесячный ребёнок впал в кому после ошибки бабушки. Как сообщает газета Dailу Mail, женщина использовала вино, чтобы развести смесь для кормления внука.

По данным издания, инцидент произошёл в провинции Бриндизи на юге Италии. Пенсионерка перепутала вино с бутылкой для воды из тёмного стекла. Осознание к ней пришло только после того, как малыш съел всю смесь. Бабушка понюхала содержимое детской бутылочки и сразу же отправилась в больницу. Там врачи промыли младенцу желудок, после чего перевели в отделение интенсивной терапии. Сейчас состояние ребёнка стабилизируется, его жизни ничего не угрожает.

Прокуратуру и местную полицию уже уведомили о данном инциденте. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области мужчина ввёл годовалому сыну наркотик. После этого малыш потерял сознание, его доставили в реанимационное отделение с отравлением.

В Выборге трёхлетний мальчик случайно выпил стакан водки и впал в кому
В Выборге трёхлетний мальчик случайно выпил стакан водки и впал в кому
Обложка ©

Freepik / pvproductions

Наталья Исакова
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