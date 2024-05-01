Четырёхмесячный малыш впал в кому в Италии из-за ошибки бабушки

По данным издания, инцидент произошёл в провинции Бриндизи на юге Италии. Пенсионерка перепутала вино с бутылкой для воды из тёмного стекла. Осознание к ней пришло только после того, как малыш съел всю смесь. Бабушка понюхала содержимое детской бутылочки и сразу же отправилась в больницу. Там врачи промыли младенцу желудок, после чего перевели в отделение интенсивной терапии. Сейчас состояние ребёнка стабилизируется, его жизни ничего не угрожает.