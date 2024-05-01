Уже 3 мая на Землю может обрушиться магнитная буря, предупредили учёные

На Солнце произошли мощные и длительные вспышки, рассказали журналистам в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"). Их зафиксировали 30 апреля и 1 мая, а уже 3 мая нашу планету может накрыть магнитная буря.

Солнечные вспышки (в зависимости от мощности) делятся на классы A, B, C, M и X, причём при переходе к каждому из них сила увеличивается в десять раз. Так, 30 апреля учёные зафиксировали три вспышки класса М и восемь — С. Одна из них сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. К слову, и 1, и 2 мая, считают специалисты, могут наблюдаться новые выбросы класса X.