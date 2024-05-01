Уже 3 мая на Землю может обрушиться магнитная буря, предупредили учёные
На Солнце произошли мощные и длительные вспышки
На Солнце произошли мощные и длительные вспышки, рассказали журналистам в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"). Их зафиксировали 30 апреля и 1 мая, а уже 3 мая нашу планету может накрыть магнитная буря.
"1 мая в 02:46 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3654 (S06W63) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 41 минута", — уточнил собеседник ТАСС из гелиогеофизической службы института.
Солнечные вспышки (в зависимости от мощности) делятся на классы A, B, C, M и X, причём при переходе к каждому из них сила увеличивается в десять раз. Так, 30 апреля учёные зафиксировали три вспышки класса М и восемь — С. Одна из них сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. К слову, и 1, и 2 мая, считают специалисты, могут наблюдаться новые выбросы класса X.
Напомним, магнитные бури способны влиять на самочувствие некоторых людей. По словам врача Натальи Балан, например, у пенсионеров могут обостриться артрит и ревматизм, а также увеличиться риск инсульта.
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