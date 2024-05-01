Волочкова прилетела на Мальдивы с таинственным поклонником

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в соцсетях, что в очередной раз отправилась на отдых на Мальдивские острова. Она также поделилась, что прибыла на курорт не одна, а с таинственным поклонником.

Балерина Анастасия Волочкова на Мальдивах. Обложка © Telegram / Анастасия Волочкова

"Так приятно возвращаться туда, где хорошо. Мальдивы — это уже, считайте, моя дача. Я не могу без этого райского места, и в этот раз меня вновь очень гостеприимно приняли", — рассказала балерина в своём телеграм-канале.

Знаменитость заинтриговала поклонников тем, что прибыла на острова с секретным возлюбленным, которого пообещала вскоре рассекретить. А пока она решила уединиться для отдыха.