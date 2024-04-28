Нашёлся ещё один пострадавший от криминальных схем бывшего жениха Волочковой

Одной из жертв экс-возлюбленного балерины Анастасии Волочковой — кондитера-мошенника Дмитрия Дюрана — был предприниматель из Москвы, которого тот обманул на 400 тысяч рублей. Бизнесмен предложил ему вложиться в кондитерскую сеть в соответствии со своей любимой схемой, пишет SHOT.

Известный бизнесмен, блогер, кондитер и мошенник Дмитрий Дюран сумел вселить уверенность в 53-летнего Олега П. в том, что вложиться в сеть его кондитерских Family Desert — это хорошая идея. Предпринимателю оставалось лишь внести 400 тысяч рублей, которые он, по словам Дюрана, в результате не только вернёт в полной мере, но и приумножит за счёт процентов.