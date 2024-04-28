Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 13:19

Нашёлся ещё один пострадавший от криминальных схем бывшего жениха Волочковой

Бизнесмен из Москвы заявил, что экс-бойфренд Волочковой развёл его на 400 тысяч

Кондитер Дмитрий Дюран и Анастасия Волочкова. Обложка © Telegram / familydessert, Анастасия Волочкова

Кондитер Дмитрий Дюран и Анастасия Волочкова. Обложка © Telegram / familydessert, Анастасия Волочкова

Одной из жертв экс-возлюбленного балерины Анастасии Волочковой — кондитера-мошенника Дмитрия Дюрана — был предприниматель из Москвы, которого тот обманул на 400 тысяч рублей. Бизнесмен предложил ему вложиться в кондитерскую сеть в соответствии со своей любимой схемой, пишет SHOT.

Известный бизнесмен, блогер, кондитер и мошенник Дмитрий Дюран сумел вселить уверенность в 53-летнего Олега П. в том, что вложиться в сеть его кондитерских Family Desert — это хорошая идея. Предпринимателю оставалось лишь внести 400 тысяч рублей, которые он, по словам Дюрана, в результате не только вернёт в полной мере, но и приумножит за счёт процентов.

Этот случай исключением не стал, а инвестор, потратив свои деньги на жадного кондитера, остался у разбитого корыта. Сейчас он продолжает пытаться вернуть вложенные средства.

"Настя — не из дешёвых женщин": У Волочковой появился молодой ухажёр с серьёзными намерениями
"Настя — не из дешёвых женщин": У Волочковой появился молодой ухажёр с серьёзными намерениями

Напомним, что год назад в Москве по подозрению в крупном мошенничестве задержали Дмитрия Дюрана, обманувшего более 60 человек, которые внесли в его бизнес деньги на общую сумму 100 миллионов рублей. Затем кондитер обманул на 600 тысяч фермера и научного сотрудника. Ещё одной жертвой мошенника стала бывшая жена Стаса Пьехи, вложившая в бизнес Дюрана 200 тысяч рублей.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Анастасия Волочкова
  • Мошенничество
  • Знаменитости
  • Криминал
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров