Нашёлся ещё один пострадавший от криминальных схем бывшего жениха Волочковой
Бизнесмен из Москвы заявил, что экс-бойфренд Волочковой развёл его на 400 тысяч
Кондитер Дмитрий Дюран и Анастасия Волочкова. Обложка © Telegram / familydessert, Анастасия Волочкова
Одной из жертв экс-возлюбленного балерины Анастасии Волочковой — кондитера-мошенника Дмитрия Дюрана — был предприниматель из Москвы, которого тот обманул на 400 тысяч рублей. Бизнесмен предложил ему вложиться в кондитерскую сеть в соответствии со своей любимой схемой, пишет SHOT.
Известный бизнесмен, блогер, кондитер и мошенник Дмитрий Дюран сумел вселить уверенность в 53-летнего Олега П. в том, что вложиться в сеть его кондитерских Family Desert — это хорошая идея. Предпринимателю оставалось лишь внести 400 тысяч рублей, которые он, по словам Дюрана, в результате не только вернёт в полной мере, но и приумножит за счёт процентов.
Этот случай исключением не стал, а инвестор, потратив свои деньги на жадного кондитера, остался у разбитого корыта. Сейчас он продолжает пытаться вернуть вложенные средства.
Напомним, что год назад в Москве по подозрению в крупном мошенничестве задержали Дмитрия Дюрана, обманувшего более 60 человек, которые внесли в его бизнес деньги на общую сумму 100 миллионов рублей. Затем кондитер обманул на 600 тысяч фермера и научного сотрудника. Ещё одной жертвой мошенника стала бывшая жена Стаса Пьехи, вложившая в бизнес Дюрана 200 тысяч рублей.