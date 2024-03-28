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28 марта, 13:40

"Настя — не из дешёвых женщин": У Волочковой появился молодой ухажёр с серьёзными намерениями

Телеведущий Иващенко сообщил, что планирует жениться на Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова, Георгий (Егор) Иващенко. Обложка © VK / Анастасия Волочкова / Георгий Иващенко

Анастасия Волочкова, Георгий (Егор) Иващенко. Обложка © VK / Анастасия Волочкова / Георгий Иващенко

Телеведущий и бывший участник музыкального шоу "Фабрика звёзд" Егор Иващенко намерен жениться на балерине Анастасии Волочковой. Новый молодой ухажёр не скрывает от прессы свои отношения с известной танцовщицей.

Телеведущий Иващенко позвал Волочкову на свидание. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Недавно журналисты узнали, что 35-летний телеведущий подарил возлюбленной серьги за 600 тысяч рублей и позвал её на свидание. Волочкова не стала отвергать предложение поклонника и пригласила его к себе в загородный дом. Иващенко признался, что очень переживал перед встречей с балериной. Мужчина знал, что Волочкова следит за фигурой, поэтому привёз ей полезных продуктов.

"Да, качественное питание — дорогое удовольствие, но и Настя — не из простых, доступных и дешёвых женщин. Поэтому я не пожалел ни фантазии, ни эмоций, ни финансов", — подчеркнул телеведущий в беседе с kp.ru.

Егор Иващенко и Анастасия Волочкова. Фото © kp.ru

Егор Иващенко и Анастасия Волочкова. Фото © kp.ru

Иващенко добавил, что они обсуждали новое шоу Волочковой "Одержимость" и его продвижение. Балерина вложила в проект 30 миллионов рублей. Новый ухажёр решил, что балерине нужно помочь "отбить деньги". Также Иващенко сообщил, что намерен сыграть свадьбу с возлюбленной. Телеведущий пояснил, что сделает всё возможное, чтобы у Волочковой наступило красивое и достойное время.

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А в феврале Волочкова заявила, что для неё дети — это обуза и она не собирается их рожать от своего избранника. Зато если у него будут свои дети, то тогда балерина их полюбит как собственных. Анастасии Волочковой 48 лет. В 2005 году она родила дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина. Примерно через год пара рассталась.

Дарья Нарыкова
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