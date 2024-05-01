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1 мая, 15:17

ФТС объяснила проблемы с задержкой посылок у Почты России

ФТС: Международные посылки задерживаются из-за проблем со счетами Почты России

Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о задержках оформления международных посылок Почты России. По данным ведомства, это связано с нехваткой средств на счетах Почты России для уплаты пошлин и оплаты сборов. Задержки фиксируются с 30 апреля.

"Проблемы возникли только с платными почтовыми отправлениями. По статистике, доля таких посылок составляет не более 0,2% от общего количества ввозимых международных почтовых отправлений", — говорится в сообщении ФТС.

В службе заверили, что все посылки будут оформлены сразу после поступления денежных средств на лицевой счёт Почты России и подачи деклараций в таможню. В настоящее время все сервисы ФТС работают штатно, а посылки без оплаты отправляются в автоматическом режиме.

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Ранее стало известно, что Почта России возобновила доставку посылок в Европу наземным транспортом. Как заявил руководитель компании Михаил Волков, приостановка была связана с "бюрократическими сложностями".

Обложка ©

TACC / Кирилл Кухмарь

Наталья Исакова
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