ФТС объяснила проблемы с задержкой посылок у Почты России

Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о задержках оформления международных посылок Почты России. По данным ведомства, это связано с нехваткой средств на счетах Почты России для уплаты пошлин и оплаты сборов. Задержки фиксируются с 30 апреля.

"Проблемы возникли только с платными почтовыми отправлениями. По статистике, доля таких посылок составляет не более 0,2% от общего количества ввозимых международных почтовых отправлений", — говорится в сообщении ФТС.

В службе заверили, что все посылки будут оформлены сразу после поступления денежных средств на лицевой счёт Почты России и подачи деклараций в таможню. В настоящее время все сервисы ФТС работают штатно, а посылки без оплаты отправляются в автоматическом режиме.