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1 мая, 15:48

Шурыгину с другом-бизнесменом задержали из-за громких звуков в квартире-"борделе"

SHOT: Диана Шурыгина и криптобизнесмен Святослав Гусев задержаны в центре Москвы

Диана Шурыгина. Обложка © Telegram / Диана Шурыгина

Диана Шурыгина. Обложка © Telegram / Диана Шурыгина

Скандально известная уроженка Ульяновска Диана Шурыгина и её знакомый, криптобизнесмен Святослав Гусев, задержаны в центре Москвы. Как сообщает SHOT, накануне девушка приехала в дом в Тверском районе столицы к приятелю, а спустя несколько часов туда нагрянули полицейские.

Диана Шурыгина (в центре) заходит в квартиру к криптобизнесмену Святославу Гусеву в Москве. Видео © Telegram / SHOT

В результате обоих доставили в ближайший отдел на допрос. По предварительным данным, соседи пожаловались на громкие звуки и шум в квартире Гусева. По словам жильцов, там находится бордель. Правоохранители проводят проверку.

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Напомним, в 2016 году о Диане Шурыгиной заговорили на всю страну после того, как она приняла участие в ток-шоу, где 16-летняя на тот момент девушка рассказывала, как её изнасиловали на вечеринке. По обвинению в изнасиловании суд приговорил к трём годам и трём месяцам заключения 21-летнего Сергея Семёнова. Однако уже через год его выпустили по УДО.

Никита Осипов
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