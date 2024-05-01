Шурыгину с другом-бизнесменом задержали из-за громких звуков в квартире-"борделе"

Скандально известная уроженка Ульяновска Диана Шурыгина и её знакомый, криптобизнесмен Святослав Гусев, задержаны в центре Москвы. Как сообщает SHOT, накануне девушка приехала в дом в Тверском районе столицы к приятелю, а спустя несколько часов туда нагрянули полицейские.

В результате обоих доставили в ближайший отдел на допрос. По предварительным данным, соседи пожаловались на громкие звуки и шум в квартире Гусева. По словам жильцов, там находится бордель. Правоохранители проводят проверку.

Напомним, в 2016 году о Диане Шурыгиной заговорили на всю страну после того, как она приняла участие в ток-шоу, где 16-летняя на тот момент девушка рассказывала, как её изнасиловали на вечеринке. По обвинению в изнасиловании суд приговорил к трём годам и трём месяцам заключения 21-летнего Сергея Семёнова. Однако уже через год его выпустили по УДО.