СБУ сообщила о задержании банды, торговавшей привезённым с фронта вооружением

На Украине задержали банду, торговавшую привезённым с фронта оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"СБУ задержала банду "чёрных оружейников", которые продавали криминалитету трофейные пулемёты и снайперские винтовки", — говорится в сообщении ведомства.

При обысках у задержанных было изъято 59 боевых гранат, более десятка автоматов Калашникова, 28 боевых пистолетов, противопехотные мины, а также три пистолета-пулемёта, свыше 10 снайперских винтовок и почти 3,5 тысячи патронов. Как уточнили в СБУ, оружие с фронта торговцы упаковывали в коробки из-под бытовой техники и отправляли по почте. Задержания проводились в Киеве, Львове, Сумской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.







