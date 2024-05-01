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1 мая, 16:31

СБУ сообщила о задержании банды, торговавшей привезённым с фронта вооружением

Изъятые боеприпасы у торговцев фронтовым оружием. Обложка © Telegram / СБУ

Изъятые боеприпасы у торговцев фронтовым оружием. Обложка © Telegram / СБУ

На Украине задержали банду, торговавшую привезённым с фронта оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"СБУ задержала банду "чёрных оружейников", которые продавали криминалитету трофейные пулемёты и снайперские винтовки", — говорится в сообщении ведомства.

При обысках у задержанных было изъято 59 боевых гранат, более десятка автоматов Калашникова, 28 боевых пистолетов, противопехотные мины, а также три пистолета-пулемёта, свыше 10 снайперских винтовок и почти 3,5 тысячи патронов. Как уточнили в СБУ, оружие с фронта торговцы упаковывали в коробки из-под бытовой техники и отправляли по почте. Задержания проводились в Киеве, Львове, Сумской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

  • Один из причастных к банде, которая продавала трофейное оружие. Фото © Telegram / СБУ
    Один из причастных к банде, которая продавала трофейное оружие. Фото © Telegram / СБУ
  • Один из причастных к банде, которая продавала трофейное оружие. Фото © Telegram / СБУ
    Один из причастных к банде, которая продавала трофейное оружие. Фото © Telegram / СБУ
  • Изъятое вооружение. Фото © Telegram / СБУ
    Изъятое вооружение. Фото © Telegram / СБУ
  • Изъятое вооружение. Фото © Telegram / СБУ
    Изъятое вооружение. Фото © Telegram / СБУ

Один из причастных к банде, которая продавала трофейное оружие. Фото © Telegram / СБУ

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Интересно отметить, что рост нелегального оборота оружия на Украине совпал с участившимися требованиями Киева к Западу о необходимости новой военной помощи. На днях Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обвинил Североатлантический альянс в невыполнении соглашений о поставках ВСУ оружия.

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Наталья Исакова
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