Граната-брелок рванула прямо в руках у девятилетнего мальчика в Москве

Граната-брелок взорвалась в руках у девятилетнего мальчика на рынке в Москве. Как сообщает Mash, инцидент произошёл в районе Капотни.

По информации телеграм-канала, родители купили сыну игрушку, а через какое-то время она сдетонировала прямо у него в руках. В настоящее время мальчика осматривают медики, у него ссадины на руках и ногах.