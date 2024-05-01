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1 мая, 17:08

Граната-брелок рванула прямо в руках у девятилетнего мальчика в Москве

Mash: На рынке в Москве у 9-летнего мальчика взорвалась в руках граната-брелок

Граната-брелок взорвалась в руках у девятилетнего мальчика на рынке в Москве. Как сообщает Mash, инцидент произошёл в районе Капотни.

По информации телеграм-канала, родители купили сыну игрушку, а через какое-то время она сдетонировала прямо у него в руках. В настоящее время мальчика осматривают медики, у него ссадины на руках и ногах.

Ранее Life.ru писал, что уроженец Польши достал в московском магазине гранату, требуя от кассирши скидки на водку. Однако затем мужчина признал, что боеприпас ненастоящий, и поспешил удалиться. Тем не менее вскоре к нарушителю спокойствия нагрянули полицейские.

Ящик с гранатами нашли в московской пятиэтажке
Ящик с гранатами нашли в московской пятиэтажке
Обложка ©

TACC / Станислав Красильников

Наталья Исакова
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