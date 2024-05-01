Жаловался весь дом: Полиция неоднократно приезжала к задержанному вместе с Шурыгиной криптобизнесмену
Полиция неоднократно приезжала к задержанному вместе с Шурыгиной криптобизнесмену
Святослав Гусев. Обложка © Telegram / gusevself
Соседи криптобизнесмена и блогера Святослава Гусева, которого задержали в центре Москвы вместе с Дианой Шурыгиной, неоднократно жаловались на него в полицию. По их словам, молодой человек регулярно проводил вечеринки с музыкой до утра.
В беседе с SHOT жители многоэтажки на Долгоруковской улице рассказали, что Гусев въехал в съёмную квартиру на 12-м этаже в начале января. С тех пор практически сразу все жильцы успели его возненавидеть из-за громкой музыки, которую он врубал на всю катушку. Соседи вызывали полицию несколько раз, однако помогало это не особо. Криптобизнесмен игнорировал просьбы о тишине и продолжал закатывать шумные вечеринки.
Скриншот чата жильцов дома с жалобами на Гусева. Фото © Telegram / SHOT
Ранее Life.ru писал, что скандально известная Диана Шурыгина и её знакомый, криптобизнесмен Святослав Гусев, были задержаны в центре Москвы. Накануне девушка приехала в дом в Тверском районе к приятелю, а спустя несколько часов туда нагрянули полицейские. По предварительным данным, полицию вызвали другие жители дома из-за шума, раздававшегося из квартиры.