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1 мая, 18:52

Жаловался весь дом: Полиция неоднократно приезжала к задержанному вместе с Шурыгиной криптобизнесмену

Полиция неоднократно приезжала к задержанному вместе с Шурыгиной криптобизнесмену

Святослав Гусев. Обложка © Telegram / gusevself

Святослав Гусев. Обложка © Telegram / gusevself

Соседи криптобизнесмена и блогера Святослава Гусева, которого задержали в центре Москвы вместе с Дианой Шурыгиной, неоднократно жаловались на него в полицию. По их словам, молодой человек регулярно проводил вечеринки с музыкой до утра.

В беседе с SHOT жители многоэтажки на Долгоруковской улице рассказали, что Гусев въехал в съёмную квартиру на 12-м этаже в начале января. С тех пор практически сразу все жильцы успели его возненавидеть из-за громкой музыки, которую он врубал на всю катушку. Соседи вызывали полицию несколько раз, однако помогало это не особо. Криптобизнесмен игнорировал просьбы о тишине и продолжал закатывать шумные вечеринки.

Скриншот чата жильцов дома с жалобами на Гусева. Фото © Telegram / SHOT

Скриншот чата жильцов дома с жалобами на Гусева. Фото © Telegram / SHOT

Ранее Life.ru писал, что скандально известная Диана Шурыгина и её знакомый, криптобизнесмен Святослав Гусев, были задержаны в центре Москвы. Накануне девушка приехала в дом в Тверском районе к приятелю, а спустя несколько часов туда нагрянули полицейские. По предварительным данным, полицию вызвали другие жители дома из-за шума, раздававшегося из квартиры.

Шурыгина пропала из всех соцсетей, но долго искать не пришлось — её нашли благодаря откровенным фото
Шурыгина пропала из всех соцсетей, но долго искать не пришлось — её нашли благодаря откровенным фото
Наталья Исакова
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