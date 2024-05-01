Пекут пирожки и шьют сети: Бабушек из Башкирии наградили медалью за поддержку бойцов СВО
Ансамблю из Башкирии вручили медаль за поддержку бойцов СВО
Поддерживающий бойцов специальной военной операции (СВО) творческий ансамбль "Фатима" из Башкирии наградили медалью "За помощь и милосердие". Как сообщает SHOT, пенсионерки из деревни Нижнехозятово Чишминского района объединились примерно год назад и с тех пор готовят лапшу, пекут пирожки, а также шьют сети и прочие вещи, необходимые в зоне боевых действий.
Ансамблю "Фатима" из Башкирии вручили медаль "За помощь и милосердие" за поддержку бойцов СВО. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, идея передать российским военным частичку домашнего тепла возникла у руководителя местной фольклорной группы Анисы Альмухаметовой.
"У меня отец воевал. В своё время наши родители помогали братьям, сёстрам, дедушкам. В тылу все работали: кто на тракторе, кто картошку сажал, кто вязал. Почему мы должны в стороне лежать? Я очень горжусь тем, что сегодня произошло — вручение медали за не боевые заслуги, а за то, что мы в тылу помогаем", — отметила она.
Со временем к бабушкам присоединились и другие местные жители. Сейчас они вместе не только готовят еду для земляков на фронт, но и пишут письма солдатам с добрыми пожеланиями.
Ранее Life.ru писал, что на Ставрополье женщины уже больше года готовят бойцам СВО домашнюю еду. В феврале 2023-го они объединились в отряд поваров "Vкусная ТрапеZа" — и с тех пор каждую свободную минуту проводят на кухне. В неделю команда может приготовить до двух тысяч порций.
Telegram / SHOT