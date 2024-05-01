Пекут пирожки и шьют сети: Бабушек из Башкирии наградили медалью за поддержку бойцов СВО

Поддерживающий бойцов специальной военной операции (СВО) творческий ансамбль "Фатима" из Башкирии наградили медалью "За помощь и милосердие". Как сообщает SHOT, пенсионерки из деревни Нижнехозятово Чишминского района объединились примерно год назад и с тех пор готовят лапшу, пекут пирожки, а также шьют сети и прочие вещи, необходимые в зоне боевых действий.

Ансамблю "Фатима" из Башкирии вручили медаль "За помощь и милосердие" за поддержку бойцов СВО. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, идея передать российским военным частичку домашнего тепла возникла у руководителя местной фольклорной группы Анисы Альмухаметовой.

"У меня отец воевал. В своё время наши родители помогали братьям, сёстрам, дедушкам. В тылу все работали: кто на тракторе, кто картошку сажал, кто вязал. Почему мы должны в стороне лежать? Я очень горжусь тем, что сегодня произошло — вручение медали за не боевые заслуги, а за то, что мы в тылу помогаем", — отметила она.

Со временем к бабушкам присоединились и другие местные жители. Сейчас они вместе не только готовят еду для земляков на фронт, но и пишут письма солдатам с добрыми пожеланиями.