Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 20:18

Тысячи человек вышли на первомайское шествие в Берлине против капитализма

Первомайское шествие в Берлине, где люди выступают против поставок вооружения и капитализма. Обложка © X / @berlinerzeitung

Первомайское шествие в Берлине, где люди выступают против поставок вооружения и капитализма. Обложка © X / @berlinerzeitung

В Берлине тысячи человек вышли на традиционное первомайское шествие против разжигателей войн по всей планете и капитализма в целом, передаёт корреспондент РИА "Новости".

Акцию организовало объединение антикапиталистов Revolutionärer 1. Mai Berlin ("Революционный первый май Берлин"). Лозунг акции — "Экспроприировать концерны, разоружить разжигателей войн, разгромить капитализм". По всему городу проходит 20 акций, но эта самая масштабная, ведь ожидается, что в ней будут участвовать до 20 тысяч человек.

Среди участников замечены люди с флагами Палестины, а также с серпом и молотом. Также граждане держат баннеры с надписью "Нет войне!", а на некоторых можно увидеть арафатки. Многие кричат лозунги вроде Viva Palestina, что на русский язык переводится как "Да здравствует Палестина!".

Шесть силовиков пострадали в ходе митинга против закона об иноагентах в Тбилиси
Шесть силовиков пострадали в ходе митинга против закона об иноагентах в Тбилиси

А вот в Париже более напряжённая ситуация. Там из-за столкновений с митингующими на первомайском марше профсоюзов в больницы доставлено 12 полицейских.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Германия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров