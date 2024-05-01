Тысячи человек вышли на первомайское шествие в Берлине против капитализма

В Берлине тысячи человек вышли на традиционное первомайское шествие против разжигателей войн по всей планете и капитализма в целом, передаёт корреспондент РИА "Новости".

Акцию организовало объединение антикапиталистов Revolutionärer 1. Mai Berlin ("Революционный первый май Берлин"). Лозунг акции — "Экспроприировать концерны, разоружить разжигателей войн, разгромить капитализм". По всему городу проходит 20 акций, но эта самая масштабная, ведь ожидается, что в ней будут участвовать до 20 тысяч человек.

Среди участников замечены люди с флагами Палестины, а также с серпом и молотом. Также граждане держат баннеры с надписью "Нет войне!", а на некоторых можно увидеть арафатки. Многие кричат лозунги вроде Viva Palestina, что на русский язык переводится как "Да здравствует Палестина!".