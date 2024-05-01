На территории Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА
Губернатор Гусев: В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — предупредил губернатор и призвал жителей следить за официальными сообщениями от властей и МЧС.
Угроза атаки беспилотников ранее была объявлена в Курской области. Силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в боевую готовность. Аналогичное предупреждение сейчас действует и в Белгородской области.
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