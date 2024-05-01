Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 20:42

Российские военные отчитались об уничтожении двух РСЗО HIMARS под Купянском

РИА "Новости": Армия РФ ликвидировала две установки РСЗО HIMARS под Купянском

На Купянском направлении группировка войск "Запад" ликвидировала две установки РСЗО HIMARS, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

"Расчёт ОТРК "Искандер-М" группировки войск "Запад" нанёс ракетный удар по позициям ожидания пусковых установок американских РСЗО HIMARS. <...> В результате две пусковые установки были уничтожены", — уточнил источник и добавил, что всё произошло в районе села Лелюковка Харьковской области.

Бойцы "Запада" захватили позиции ВСУ под Купянском и взяли в плен украинского офицера
Бойцы "Запада" захватили позиции ВСУ под Купянском и взяли в плен украинского офицера

Ранее военкор опубликовал видео, как подразделения 1-й танковой армии ВС РФ наносят удары по военной технике и живой силе ВСУ на Купянском направлении. На кадрах видно, что Армия России уничтожает самоходку ВСУ и препятствует перегруппировке украинских войск.

Обложка ©

Wikipedia / Capt. Angelo Mejia

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров