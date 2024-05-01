Российские военные отчитались об уничтожении двух РСЗО HIMARS под Купянском

На Купянском направлении группировка войск "Запад" ликвидировала две установки РСЗО HIMARS, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

"Расчёт ОТРК "Искандер-М" группировки войск "Запад" нанёс ракетный удар по позициям ожидания пусковых установок американских РСЗО HIMARS. <...> В результате две пусковые установки были уничтожены", — уточнил источник и добавил, что всё произошло в районе села Лелюковка Харьковской области.