Российские военные отчитались об уничтожении двух РСЗО HIMARS под Купянском
РИА "Новости": Армия РФ ликвидировала две установки РСЗО HIMARS под Купянском
На Купянском направлении группировка войск "Запад" ликвидировала две установки РСЗО HIMARS, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в Минобороны РФ.
"Расчёт ОТРК "Искандер-М" группировки войск "Запад" нанёс ракетный удар по позициям ожидания пусковых установок американских РСЗО HIMARS. <...> В результате две пусковые установки были уничтожены", — уточнил источник и добавил, что всё произошло в районе села Лелюковка Харьковской области.
Ранее военкор опубликовал видео, как подразделения 1-й танковой армии ВС РФ наносят удары по военной технике и живой силе ВСУ на Купянском направлении. На кадрах видно, что Армия России уничтожает самоходку ВСУ и препятствует перегруппировке украинских войск.
Wikipedia / Capt. Angelo Mejia