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1 мая, 22:00

Часто пил и хватался за нож: Изрезавший жену в столичном ТЦ мужчина был под наркотиками

Kp.ru: В крови напавшего на жену в столичном ТЦ мужчины нашли следы наркотиков

Мужчина, который напал на бывшую жену в примерочной магазина на востоке Москвы, начал буянить и угрожать ей ещё с момента рождения их общей дочери в 2018 году. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источники.

По информации "Комсомолки", после пополнения в семье мужчина стал сильно выпивать, принимать наркотики и хвататься за нож. Всё это вызывало в нём волны агрессии. Последней капли для его жены стал конфликт в лифте, когда агрессор напал на неё с ножом и угрожал выколоть ей глаз. После этого женщина написала заявление в полицию, но всё закончилось лишь профилактическими беседами и она подала на развод.

В день инцидента бывшие супруги встретились, чтобы вместе выбрать вещи для общей дочери. Там до неё и добрался бывший муж. По информации источников сайта в правоохранительных органах, в его крови были найдены наркотики.

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Напомним, мужчина подозревается в покушении на убийство бывшей жены в примерочной ТЦ. Ужасающие кадры хладнокровного нападения обнародовала пресс-служба Следственного комитета России. На них видно, что мужчина зашёл в примерочную и принялся наносить удары ножом. Потом он спокойным шагом покинул ТЦ. Против него завели уголовное дело за "Приготовление к преступлению" и "Покушение на убийство".

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Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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