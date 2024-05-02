Часто пил и хватался за нож: Изрезавший жену в столичном ТЦ мужчина был под наркотиками

Мужчина, который напал на бывшую жену в примерочной магазина на востоке Москвы, начал буянить и угрожать ей ещё с момента рождения их общей дочери в 2018 году. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источники.

По информации "Комсомолки", после пополнения в семье мужчина стал сильно выпивать, принимать наркотики и хвататься за нож. Всё это вызывало в нём волны агрессии. Последней капли для его жены стал конфликт в лифте, когда агрессор напал на неё с ножом и угрожал выколоть ей глаз. После этого женщина написала заявление в полицию, но всё закончилось лишь профилактическими беседами и она подала на развод.

В день инцидента бывшие супруги встретились, чтобы вместе выбрать вещи для общей дочери. Там до неё и добрался бывший муж. По информации источников сайта в правоохранительных органах, в его крови были найдены наркотики.