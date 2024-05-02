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1 мая, 23:12

СМИ узнали о давлении Запада на ОАЭ из-за торговли с Россией

Reuters: ОАЭ испытывают давление от США, Британии и ЕС из-за торговли с Россией

Представители США, Великобритании и Евросоюза оказывают давление на Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за торговых отношений с Россией. Об этом узнало агентство Reuters.

Как выяснило агентство, недавно представители Вашингтона, Лондона и ЕС посетили ОАЭ с целью не допустить санкционные товары на территорию России. Также чиновники требовали у Эмиратов дать им сведения о якобы экспорте и реэкспорте товаров двойного назначения в РФ.

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О том, что США и Евросоюз в нарушение всех международных норм давят на другие страны, вынуждая их не работать с Москвой, ранее заявлял и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, работа в данном направлении со стороны России ведётся.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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