СМИ узнали о давлении Запада на ОАЭ из-за торговли с Россией
Reuters: ОАЭ испытывают давление от США, Британии и ЕС из-за торговли с Россией
Представители США, Великобритании и Евросоюза оказывают давление на Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за торговых отношений с Россией. Об этом узнало агентство Reuters.
Как выяснило агентство, недавно представители Вашингтона, Лондона и ЕС посетили ОАЭ с целью не допустить санкционные товары на территорию России. Также чиновники требовали у Эмиратов дать им сведения о якобы экспорте и реэкспорте товаров двойного назначения в РФ.
О том, что США и Евросоюз в нарушение всех международных норм давят на другие страны, вынуждая их не работать с Москвой, ранее заявлял и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, работа в данном направлении со стороны России ведётся.
Shutterstock / FOTODOM