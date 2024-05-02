СМИ узнали о давлении Запада на ОАЭ из-за торговли с Россией

Представители США, Великобритании и Евросоюза оказывают давление на Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за торговых отношений с Россией. Об этом узнало агентство Reuters.

Как выяснило агентство, недавно представители Вашингтона, Лондона и ЕС посетили ОАЭ с целью не допустить санкционные товары на территорию России. Также чиновники требовали у Эмиратов дать им сведения о якобы экспорте и реэкспорте товаров двойного назначения в РФ.