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28 марта, 10:17

Песков: США и Евросоюз в нарушение всех норм вынуждают страны не работать с РФ

США и Евросоюз в нарушение всех международных норм давят на другие страны, вынуждая их не работать с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Reuters о задержках в оплате российской нефти банками ряда стран из опасения вторичных санкций.

"Конечно же, эта работа ведётся. Но ведётся она в дискретном режиме. Мы работаем весьма конструктивно с нашими партнёрами и напряжённо принимаем во внимание опасности от этого беспрецедентного давления, которое идёт в нарушение всех внятных правил и норм международной торговли и экономических отношений", — сказал представитель Кремля, говоря о том, работает ли Россия над решением этой проблемы.

Напомним, по данным Reuters, банки Китая, Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Турции стали задерживать платежи за российскую нефть из-за проверок на соблюдение антироссийских санкций США. В результате денежные средства могут поступать лишь через недели или даже месяцы.

Китайские банки начали отказываться от клиентов из России после угроз США
Китайские банки начали отказываться от клиентов из России после угроз США

Напомним, в декабре в Белом доме пригрозили отключать от своей финансовой системы все банки, которые продолжают сотрудничать с Россией. Позднее СМИ начали сообщать о случаях, когда кредитно-финансовые организации из ряда стран разрывали или ужесточали отношения с клиентами из РФ. В частности, недавно некоторые китайские банки перестали принимать платежи в юанях из России.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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