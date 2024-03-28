Песков: США и Евросоюз в нарушение всех норм вынуждают страны не работать с РФ

США и Евросоюз в нарушение всех международных норм давят на другие страны, вынуждая их не работать с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Reuters о задержках в оплате российской нефти банками ряда стран из опасения вторичных санкций.

"Конечно же, эта работа ведётся. Но ведётся она в дискретном режиме. Мы работаем весьма конструктивно с нашими партнёрами и напряжённо принимаем во внимание опасности от этого беспрецедентного давления, которое идёт в нарушение всех внятных правил и норм международной торговли и экономических отношений", — сказал представитель Кремля, говоря о том, работает ли Россия над решением этой проблемы.