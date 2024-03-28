Песков: США и Евросоюз в нарушение всех норм вынуждают страны не работать с РФ
США и Евросоюз в нарушение всех международных норм давят на другие страны, вынуждая их не работать с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Reuters о задержках в оплате российской нефти банками ряда стран из опасения вторичных санкций.
"Конечно же, эта работа ведётся. Но ведётся она в дискретном режиме. Мы работаем весьма конструктивно с нашими партнёрами и напряжённо принимаем во внимание опасности от этого беспрецедентного давления, которое идёт в нарушение всех внятных правил и норм международной торговли и экономических отношений", — сказал представитель Кремля, говоря о том, работает ли Россия над решением этой проблемы.
Напомним, по данным Reuters, банки Китая, Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Турции стали задерживать платежи за российскую нефть из-за проверок на соблюдение антироссийских санкций США. В результате денежные средства могут поступать лишь через недели или даже месяцы.
Напомним, в декабре в Белом доме пригрозили отключать от своей финансовой системы все банки, которые продолжают сотрудничать с Россией. Позднее СМИ начали сообщать о случаях, когда кредитно-финансовые организации из ряда стран разрывали или ужесточали отношения с клиентами из РФ. В частности, недавно некоторые китайские банки перестали принимать платежи в юанях из России.