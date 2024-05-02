Силы ПВО сбили ещё два дрона ВСУ над Брянской областью
Губернатор Богомаз: Ещё два украинских беспилотника сбиты над Брянской областью
Над Погарским районом Брянской области уничтожены два украинских беспилотника самолётного типа. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
"Ещё два вражеских БПЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Погарским районом. Пострадавших и разрушений нет", — написал Богомаз и добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Ранее Богомаз сообщал об уничтожении украинского беспилотника над Стародубским районом Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал, обошлось также без разрушений.
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