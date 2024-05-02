Россия более эффективна в военном плане, а за последние два года она достигла успехов в области производства оружия больше, чем весь западный альянс. Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Заявление прозвучало на просьбу Foreign Policy прокомментировать то, каким образом повлияет на военную стратегию Незалежной недавно одобренная Штатами помощь. Как заявил Кулеба, обещанное вооружение хоть ещё и не пришло, однако ясно, что союзники Киева очень "отстают от расписания", чего нельзя сказать о Москве.

"Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производства... промышленной базы и чего на данный момент достиг весь Запад, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях", — признал дипломат.

В этой связи Кулеба подчеркнул, что перед всем Западом теперь встаёт большой вопрос о его боеспособности. По словам украинского министра, представители западных стран неэффективны на Украине. Также он задался вопросом, как данные государства будут справляться в кризисах подобного масштаба с такими "успехами".

"Российские баллистические ракеты — настоящий бич этой войны", — сообщил Кулеба и добавил, что РФ за последние два года стала успешнее в производстве оружия, "чем весь западный альянс".