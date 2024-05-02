Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 01:28

Местные жители сообщили о взрывах над посёлком Афипский на Кубани

SHOT: Взрывы слышны над посёлком Афипский в Краснодарском крае

Над посёлком Афипский в Краснодарском крае раздались взрывы. Как рассказали телеграм-каналу SHOT местные жители, в небе были слышны звуки мотора.

Очевидцы утверждают, что первый хлопок прозвучал около трёх часов ночи, после чего раздались ещё два взрыва. Местные жители считают, что объекты летели в сторону местного НПЗ, но были вовремя обнаружены и уничтожены.

НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки дронов
НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки дронов

Ранее Life.ru сообщал, что несколько дней назад киевский режим попытался атаковать территорию России с использованием беспилотников. В частности, 66 объектов было сбито над территорией Краснодарского края, ещё два — над Крымом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров