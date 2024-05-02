Местные жители сообщили о взрывах над посёлком Афипский на Кубани
SHOT: Взрывы слышны над посёлком Афипский в Краснодарском крае
Над посёлком Афипский в Краснодарском крае раздались взрывы. Как рассказали телеграм-каналу SHOT местные жители, в небе были слышны звуки мотора.
Очевидцы утверждают, что первый хлопок прозвучал около трёх часов ночи, после чего раздались ещё два взрыва. Местные жители считают, что объекты летели в сторону местного НПЗ, но были вовремя обнаружены и уничтожены.
Ранее Life.ru сообщал, что несколько дней назад киевский режим попытался атаковать территорию России с использованием беспилотников. В частности, 66 объектов было сбито над территорией Краснодарского края, ещё два — над Крымом.
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