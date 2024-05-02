Местные жители сообщили о взрывах над посёлком Афипский на Кубани

Над посёлком Афипский в Краснодарском крае раздались взрывы. Как рассказали телеграм-каналу SHOT местные жители, в небе были слышны звуки мотора.

Очевидцы утверждают, что первый хлопок прозвучал около трёх часов ночи, после чего раздались ещё два взрыва. Местные жители считают, что объекты летели в сторону местного НПЗ, но были вовремя обнаружены и уничтожены.