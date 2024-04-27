НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки дронов
Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, атакованный ночью украинскими дронами, частично приостановил работу. Об этом сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев.
"Работа завода частично приостановлена. Ровно десять БПЛА прилетели именно в завод, был сильный пожар. Возможно наличие скрытых повреждений", — цитирует Труднева ТАСС.
Напомним, что на территории Краснодарского края минувшей ночью была отражена массовая атака украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, над Кубанью сбито 66 дронов, ещё два — над Крымом. В результате атаки ВСУ была повреждена ректификационная колонна нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани.
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