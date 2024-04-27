НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки дронов

Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, атакованный ночью украинскими дронами, частично приостановил работу. Об этом сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев.