Российские Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ и сожгли ангары с техникой
Минобороны: Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ и уничтожили ангары с техникой
Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию украинских сил в зоне ответственности группировки войск "Восток", а также уничтожили ангары с техникой ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, продемонстрировав кадры боевой работы самолётов.
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ. Видео © Минобороны РФ
"Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", — рассказали в оборонном ведомстве.
По информации наводчика, все цели были успешно поражены, а сам полёт прошёл в штатном режиме. В результате данной атаки ВСУ лишились техники, а также живой силы.
Ранее Су-25 ВВС России нанесли удары по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении. Ракетная атака была выполнена по заданным координатам. После залпа экипажи самолётов совершили противоракетный манёвр, применили тепловые ловушки и возвратились на аэродром вылета.