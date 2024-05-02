Российские Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ и сожгли ангары с техникой

Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию украинских сил в зоне ответственности группировки войск "Восток", а также уничтожили ангары с техникой ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, продемонстрировав кадры боевой работы самолётов.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ. Видео © Минобороны РФ

"Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", — рассказали в оборонном ведомстве.

По информации наводчика, все цели были успешно поражены, а сам полёт прошёл в штатном режиме. В результате данной атаки ВСУ лишились техники, а также живой силы.