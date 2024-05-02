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2 мая, 04:04

Российские Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ и сожгли ангары с техникой

Минобороны: Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ и уничтожили ангары с техникой

Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию украинских сил в зоне ответственности группировки войск "Восток", а также уничтожили ангары с техникой ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, продемонстрировав кадры боевой работы самолётов.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ. Видео © Минобороны РФ

"Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", — рассказали в оборонном ведомстве.

По информации наводчика, все цели были успешно поражены, а сам полёт прошёл в штатном режиме. В результате данной атаки ВСУ лишились техники, а также живой силы.

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Ранее Су-25 ВВС России нанесли удары по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении. Ракетная атака была выполнена по заданным координатам. После залпа экипажи самолётов совершили противоракетный манёвр, применили тепловые ловушки и возвратились на аэродром вылета.

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Минобороны РФ

Оксана Попова
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