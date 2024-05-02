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2 мая, 06:12

Момент удара молнии в Эйфелеву башню попал на видео

Камера видеонаблюдения засняла, как молния ударила в Эйфелеву башню в Париже. На видео — яркая вспышка, на мгновение освещающая центр французской столицы.

Камера засняла, как молния эффектно ударила по Эйфелевой башне. Видео © X / Vision-Environnement

Судя по всему, грозное природное явление не сказалось на работе подсветки, а также маяка, установленного на шпиле башни.

Физик объяснил, в каких случаях молния может ударить в зонт
Физик объяснил, в каких случаях молния может ударить в зонт

Ранее камера сняла другой эффектный удар молнии — прямо в извергающийся вулкан Руанг в Индонезии. В один момент огненное облако озарилось серией вспышек.

Обложка ©

X / Vision-Environnement

Матвей Константинов
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