Момент удара молнии в Эйфелеву башню попал на видео
Камера видеонаблюдения засняла, как молния ударила в Эйфелеву башню в Париже. На видео — яркая вспышка, на мгновение освещающая центр французской столицы.
Камера засняла, как молния эффектно ударила по Эйфелевой башне. Видео © X / Vision-Environnement
Судя по всему, грозное природное явление не сказалось на работе подсветки, а также маяка, установленного на шпиле башни.
Ранее камера сняла другой эффектный удар молнии — прямо в извергающийся вулкан Руанг в Индонезии. В один момент огненное облако озарилось серией вспышек.
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