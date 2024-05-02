Момент удара молнии в Эйфелеву башню попал на видео

Камера видеонаблюдения засняла, как молния ударила в Эйфелеву башню в Париже. На видео — яркая вспышка, на мгновение освещающая центр французской столицы.

Камера засняла, как молния эффектно ударила по Эйфелевой башне. Видео © X / Vision-Environnement

Судя по всему, грозное природное явление не сказалось на работе подсветки, а также маяка, установленного на шпиле башни.