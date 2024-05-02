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2 мая, 06:24

Глава МИД Кулеба заявил о повреждении половины энергосистемы Украины

Дмитрий Кулеба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Дмитрий Кулеба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В результате российских ударов более половины энергосистемы Украины получила повреждения. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.

"Половина нашей энергетической системы повреждена, а мы всё ещё должны управлять страной, вести военные действия и собирать поддержку всего мира", — сказал министр.

Также Кулеба дополнил, что Россия за два года стала производить оружие лучше всего "западного альянса".

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Ранее политик говорил о медлительности Запада в вопросах помощи Украине. Также Кулеба высоко оценил военные усилия России.

Мирон Сидоров
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