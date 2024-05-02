Глава МИД Кулеба заявил о повреждении половины энергосистемы Украины
Дмитрий Кулеба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В результате российских ударов более половины энергосистемы Украины получила повреждения. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.
"Половина нашей энергетической системы повреждена, а мы всё ещё должны управлять страной, вести военные действия и собирать поддержку всего мира", — сказал министр.
Также Кулеба дополнил, что Россия за два года стала производить оружие лучше всего "западного альянса".
Ранее политик говорил о медлительности Запада в вопросах помощи Украине. Также Кулеба высоко оценил военные усилия России.