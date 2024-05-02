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2 мая, 06:55

Минобороны Украины захотело ограничить спутниковую съёмку территории страны

Украина запрещает снимать её со спутников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Украина запрещает снимать её со спутников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Украинские власти решили ограничить спутниковую съёмку территории страны и начали вести переговоры с отвечающей за это компанией. Об этом рассказали в Минобороны Незалежной.

Замминистра обороны Екатерина Черногоренко считает, что изображения территории страны "могут использоваться противником", поэтому спутниковую съёмку стоит ограничить, чтобы сократить риски. В Киеве не раскрывают название компании, с которой договариваются, но известно, что только одна организация ведёт круглосуточную съёмку Земли с высоким разрешением.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что разрабатывают новые правовые акты, которые будут запрещать космическую разведку в период конфликта.

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На Украине ежедневно рождаются новые законы и запреты. Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский запретил военным играть в казино после откровений в Раде о повальной лудомании в ВСУ.

Мирон Сидоров
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