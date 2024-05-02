В Челябинской области многодетная женщина спряталась от приставов в собачьей конуре

Жительница Златоуста, задолжавшая по алиментам 100 тысяч рублей, решила спрятаться от пришедших в её дом судебных приставов в собачьей конуре. Как заявили в пресс-службе главка ФССП по Челябинской области, калитку открыл сожитель должницы, который сказал, что женщины нет дома.

"Но судебные приставы не стали доверять словам гражданина, а решили всё проверить. Начали с подворья, где и обнаружили хозяйку в собачьей будке. Её законную обитательницу, которая постоянно отпугивала своим лаем всех проходящих, на время "операции" спрятали в доме", — рассказали в ведомстве.

Многодетная мать обязана выплачивать алименты двум своим детям — сыну и дочке 2011 и 2013 года рождения. Заявление подала её старшая дочь, под опекой которой находятся эти дети. Меры принудительного исполнения в отношении женщины не дали результата — официального дохода и имущества у неё нет. Тогда должнице нанёс визит судебный пристав-исполнитель. На неё составили протокол за неуплату алиментов, но в отдел на рассмотрение она не явилась. Это стало поводом для повторного визита судебного пристава.

После обнаружения женщину отправили в суд, где ей назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. Позже в отдел судебных приставов поступил ещё один документ о взыскании алиментов в пользу детского дома, где сейчас воспитывается четвёртый ребёнок безответственной матери.