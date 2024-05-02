Возле дома на северо-востоке Москвы нашли похожий на мину предмет
Предмет, похожий на мину "Лепесток", нашли на северо-востоке Москвы
В Москве обнаружили предмет, похожий на мину. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Предмет, внешне схожий с противопехотной миной "Лепесток", был найден возле жилого дома на северо-востоке Москвы. К месту опасной находки вызваны сапёры, сообщает РИА "Новости".
"Возле жилого дома на улице Хачатуряна найден предмет, похожий на противопехотную мину нажимного действия "Лепесток", — отметил представитель экстренных служб столицы.
Место находки было огорожено. Как позже выяснилось, найденный возле дома предмет опасности не представлял, это была учебная мина "Лепесток".
Ранее сообщалось, что жительница Ростовской области нашла в собственном сарае 68 миномётных мин. Всё произошло в селе Александровка Азовского района.