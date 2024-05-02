Возле дома на северо-востоке Москвы нашли похожий на мину предмет

Предмет, внешне схожий с противопехотной миной "Лепесток", был найден возле жилого дома на северо-востоке Москвы. К месту опасной находки вызваны сапёры, сообщает РИА "Новости".

"Возле жилого дома на улице Хачатуряна найден предмет, похожий на противопехотную мину нажимного действия "Лепесток", — отметил представитель экстренных служб столицы.

Место находки было огорожено. Как позже выяснилось, найденный возле дома предмет опасности не представлял, это была учебная мина "Лепесток".