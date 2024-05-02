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2 мая, 08:29

"Откровенный садизм": США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, затянув с выдачей виз

Можин: Главы делегации Минфина и ЦБ РФ не приехали на встречи МВФ и ВБ из-за виз

Главы делегации Минфина и Банка России не смогли приехать на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне из-за низости и подлости Соединённых Штатов, которые затянули с выдачей виз. Об этом сообщил исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин.

"Должны были приехать заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Они подали заявления на визы. Кроме того, с ними должны были приехать сотрудники этих ведомств" — приводит РИА "Новости" слова Можина.

По словам исполнительного директора, США вовремя выдали визы только младшим сотрудникам ЦБ. В результате Посольство Штатов в Москве уведомило российскую делегацию о том, что они могут получить визы лишь во вторник, 16 апреля, когда конференция уже шла. По словам Можина, именно в этот день была назначена встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая оказалась сорвана.

Собеседник агентства дополнил, что подобная ситуация — проявление "откровенного садизма со стороны Вашингтона", это настоящая низость и подлость. Можин отметил, что Россия никогда бы не поступила аналогичным образом по отношению к странам Запада. Он добавил, что США и РФ разные в этом плане.

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А ранее Можин обвинил МВФ в финансировании терроризма из-за помощи Украине. По его словам, выдаваемые Киеву займы лишь дают Украине возможность гасить старые долги. По этой причине прироста средств фонда почти не происходит.

Обложка ©

Getty Images / Halil Sagirkaya

Дарья Нарыкова
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