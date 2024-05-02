Выспаться и плотно поесть: Названы обязательные для соблюдения правила перед визитом к стоматологу

Многие очень нервничают перед визитом к стоматологу и совершают ошибки, которые могут повлиять на качество лечения. Что нельзя делать накануне приёма и какие существуют рекомендации, рассказал врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко. По его словам, прежде всего нужно успокоиться и понять, что современное лечение является абсолютно безопасным, эффективным и проводится с применением качественных обезболивающих.

"Если вы идёте к определённому врачу, который был кем-то рекомендован, безусловно, это лучше, чем прийти вслепую к первому попавшемуся специалисту", — отметил доктор в беседе с радио Sputnik.

Также специалист призвал хорошо выспаться в ночь перед визитом к стоматологу, так как недосып может привести к обмороку прямо в стоматологическом кресле. Кроме того, накопленная усталость и гормоны стресса могут помешать сработать анестезии.

Перед посещением стоматолога нужно плотно поесть, добавил эксперт. Если человек голоден, то выработка слюны будет в разы больше. А вот алкоголь ни перед лечением зубов, ни сразу после него принимать не следует, так как последствия могут быть непредсказуемыми, предупредил врач.

"В крови для расщепления алкоголя появляется ряд ферментов, которые имеют активность от 5 до 36 часов: они расщепляют заодно и анестетики, срок работы которых сокращается в несколько раз. Также не рекомендую принимать алкоголь в течение пяти – семи дней после хирургических манипуляций. Употребление алкоголя сразу после удаления зубов, например, может привести к массированному кровотечению, которое будет тяжело остановить", — пояснил медик.

Нужно подходить с осторожностью и к приёму ряда препаратов. В зависимости от необходимости их могут отменить либо сократить дозировки или подобрать аналоги, которые не будут иметь побочных эффектов, способных повлиять на лечение у стоматолога.