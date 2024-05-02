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2 мая, 09:13

В России суд впервые оштрафовал блогера за кражу рилса

В России суд впервые признал блогера виновным в краже идеи Reels (формат коротких вертикальных видео) в соцсети Instagram*. Теперь риелтору из Москвы придётся выплатить коллеге 300 тысяч рублей за плагиат, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, конфликт произошёл у двух московских экспертов по недвижимости. Блогерша Юлия написала сценарий ролика на тему "Что делать после погашения ипотеки" и выложила его к себе на страничку с аудиторией почти в 61 тысячу подписчиков. Этот видеогайд попал в рекомендации и набрал почти 11 миллионов просмотров.

Позднее точно такое же видео опубликовал риелтор Сергей. Как отмечает адвокат Дарина Лисецкая, мужчина просто скопировал текст слово в слово и сделал такую же раскадровку. В результате блогерша подала к коллеге иск и потребовала выплатить ей 500 тысяч рублей. Суд удовлетворил запрос, однако сумму ущерба оценил в 300 тысяч рублей. Сергей уже удалил свой ролик.

Адвокат Юлии рассказала, что подобный кейс может стать первым не только в России, но и во всём мире.

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А ранее Life.ru рассказывал, что битмейкер Климентий Шторц засудил лейбл за музыку в первом альбоме рэпера SODA LUV. Теперь Rhymes Music обязан выплатить более четырёх миллионов рублей.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Обложка ©

Freepik

Дарья Нарыкова
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