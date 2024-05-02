Собянин: В Москве метро на Пасху продлит режим работы

Московское метро и МЦК в пасхальную ночь будут работать на один час дольше обычного. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В ночь с 4 на 5 мая метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до двух часов ночи. Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой", — написал он в телеграм-канале.

Также, как уточнил Собянин, во время пасхальных богослужений на станциях "Кропоткинская" и "Бауманская" будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые подскажут, как добраться до храма или найти нужный автобус. Что касается автобусов, электробусов и трамваев, то они в Пасху будут работать до 03:30 ночи. Кроме того, 5, 12 и 14 мая "Мосгортранс" предоставит москвичам возможность бесплатного проезда до крупных городских кладбищ, резюмировал градоначальник.