Центральную Россию ждёт арктическое вторжение, предупредили синоптики

Перманентное арктическое вторжение ожидается сегодня в центральной части России. Воздух в Москве не прогреется выше 9–14 градусов с отметкой плюс. Об этом заявил в беседе с телеканалом "Звезда" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В пятницу в условиях относительно малооблачной погоды станет ещё холоднее. Ночью воздух остынет до -1...+4 градусов. В дневные часы будет всего около +10", — добавил синоптик.

А в ночь на субботу в столицу придут заморозки. Предполагается, что столбик термометра опустится до нуля – минус трёх градусов. Также ожидаются осадки. Свои прогнозы на грядущие дни высказал и заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. В беседе с RT он отметил, что холодный воздух в Центральную Россию идёт с Баренцева моря.

"Аномалия идёт по Приволжскому округу, Уралу. Сегодня +12...+14 °С, ветер северный. Ночью +1...+3 °С, по области заморозки. Днём завтра +8...+10 °С, ночь на 4 мая будет самой холодной. В центре Москвы 0...+2 °С, по области до -3 °С", — рассказал Цыганков.

Также специалист отметил, что в субботу, 4 мая, ожидается небольшой дождь. Днём воздух прогреется максимум до 14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 4–6 градусов с отметкой плюс. Похожая погода будет и в воскресенье, 5 мая.

"В понедельник ночью -2...+3 °С, заморозки. В понедельник +6...+11 °С", — заключил Цыганков.