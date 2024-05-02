Песков назвал голословными обвинения в применении Россией химического оружия

Напомним, 1 мая США расширили свои антироссийские санкции, в обновлённый список вошли в том числе Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны РФ. В Госдепе объяснили это тем, что Москва якобы применила в зоне проведения СВО хлорпикрин, не приведя при этом никаких доказательств. Данное отравляющее вещество использовалось в Первую мировую войну, однако сегодня применяется, например, в сельском хозяйстве.