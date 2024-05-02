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2 мая, 09:42

Песков назвал голословными обвинения в применении Россией химического оружия

Дмитрий Песков. Обложка © kremlin.ru

Дмитрий Песков. Обложка © kremlin.ru

Заявления Государственного департамента США о якобы применении Россией химического оружия голословны. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как всегда, такие обвинения звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, 1 мая США расширили свои антироссийские санкции, в обновлённый список вошли в том числе Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны РФ. В Госдепе объяснили это тем, что Москва якобы применила в зоне проведения СВО хлорпикрин, не приведя при этом никаких доказательств. Данное отравляющее вещество использовалось в Первую мировую войну, однако сегодня применяется, например, в сельском хозяйстве.

Александр Юнашев
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