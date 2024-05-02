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2 мая, 06:48

Антонов назвал безосновательными обвинения США в применении химоружия на Украине

Анатолий Антонов. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Анатолий Антонов. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обвинения США о якобы применении Россией химического оружия на Украине безосновательны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он назвал это одним из "безальтернативных" шагов по противостоянию нашей стране, предпринятых американским руководством.

"В том числе — абсолютно одиозные и ничем не подкреплённые обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия", — сказал дипломат.

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Напомним, 1 мая США расширили список антироссийских санкций, включив в него в том числе Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны РФ. В Государственном департаменте заявили, что ограничения связаны с якобы применением Москвой хлорпикрина. Там не привели никаких доказательств. Отравляющее вещество использовалось в Первую мировую войну, а сегодня применяется, в частности, аграриями для борьбы с вредителями.

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Матвей Константинов
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