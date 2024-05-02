Действия США противоречат реальности и изобличают их самих. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление лидера Соединённых Штатов Джо Байдена, включившего Россию, Китай и Японию в число "ксенофобских стран".

"Мы считаем, что это заявление отражает реальность с точностью до наоборот", — сказал представитель Кремля на брифинге.

В подтверждение своих слов Песков привёл несколько примеров американской политики. Так, он напомнил, что Вашингтон, а не Москва вводит "совершенно бандитские" санкции против компаний, руководствуясь только принципами национальной принадлежности. Также именно Штаты гоняются за людьми конкретной национальности, а совсем не Россия.