В Кремле на двух примерах объяснили Байдену, почему США, а не Россия — царство ксенофобии
Песков ответил на обвинения Байдена: Ксенофобию проявляют США, а не Россия
Действия США противоречат реальности и изобличают их самих. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление лидера Соединённых Штатов Джо Байдена, включившего Россию, Китай и Японию в число "ксенофобских стран".
"Мы считаем, что это заявление отражает реальность с точностью до наоборот", — сказал представитель Кремля на брифинге.
В подтверждение своих слов Песков привёл несколько примеров американской политики. Так, он напомнил, что Вашингтон, а не Москва вводит "совершенно бандитские" санкции против компаний, руководствуясь только принципами национальной принадлежности. Также именно Штаты гоняются за людьми конкретной национальности, а совсем не Россия.
Ранее Life.ru сообщал, что Байден умудрился оскорбить целую страну байкой из прошлого. После этого американского лидера обвинили в пренебрежительном отношении к этому государству.
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