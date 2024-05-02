Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 09:43

В Кремле на двух примерах объяснили Байдену, почему США, а не Россия — царство ксенофобии

Песков ответил на обвинения Байдена: Ксенофобию проявляют США, а не Россия

Действия США противоречат реальности и изобличают их самих. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление лидера Соединённых Штатов Джо Байдена, включившего Россию, Китай и Японию в число "ксенофобских стран".

"Мы считаем, что это заявление отражает реальность с точностью до наоборот", — сказал представитель Кремля на брифинге.

В подтверждение своих слов Песков привёл несколько примеров американской политики. Так, он напомнил, что Вашингтон, а не Москва вводит "совершенно бандитские" санкции против компаний, руководствуясь только принципами национальной принадлежности. Также именно Штаты гоняются за людьми конкретной национальности, а совсем не Россия.

"Кровавый Джо": В Госдуме предложили переименовать популярный коктейль в честь Байдена
"Кровавый Джо": В Госдуме предложили переименовать популярный коктейль в честь Байдена

Ранее Life.ru сообщал, что Байден умудрился оскорбить целую страну байкой из прошлого. После этого американского лидера обвинили в пренебрежительном отношении к этому государству.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Джо Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров