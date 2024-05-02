Активист "антимайдана" Максим Суровикин, который сейчас служит танкистом в 1-м армейском корпусе в зоне специальной военной операции, с болью вспоминает трагические события в Одессе 2 мая 2014 года и признаётся, что мечтает вернуться в родной город на танке.

В столкновениях с националистами 10 лет назад парень чудом выжил: его с переломом рёбер и в практически бессознательном состоянии единомышленники вынесли из Дома профсоюзов через чёрный ход. Восстановившись, Максим Суровикин сразу пошёл в ополчение, и сегодня, как пишет РИА "Новости", у него за плечами бои за Саур-Могилу, за Иловайск и донецкий аэропорт. Его мечта — провести победный парад на Куликовом поле возле Дома профсоюзов всей брони.

"На подсознании звучит одна и та же мысль: "Я должен в Одессу заехать на танке", — рассказывает собеседник наших коллег.