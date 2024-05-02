Выживший 10 лет назад активист "антимайдана": Мечтаю вернуться в Одессу на танке
Акция в память о погибших в одесском Доме профсоюзов, где в результате массовых беспорядков и пожара 2 мая 2014 года погибли 48 человек, а свыше 250 получили ранения. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Активист "антимайдана" Максим Суровикин, который сейчас служит танкистом в 1-м армейском корпусе в зоне специальной военной операции, с болью вспоминает трагические события в Одессе 2 мая 2014 года и признаётся, что мечтает вернуться в родной город на танке.
В столкновениях с националистами 10 лет назад парень чудом выжил: его с переломом рёбер и в практически бессознательном состоянии единомышленники вынесли из Дома профсоюзов через чёрный ход. Восстановившись, Максим Суровикин сразу пошёл в ополчение, и сегодня, как пишет РИА "Новости", у него за плечами бои за Саур-Могилу, за Иловайск и донецкий аэропорт. Его мечта — провести победный парад на Куликовом поле возле Дома профсоюзов всей брони.
"На подсознании звучит одна и та же мысль: "Я должен в Одессу заехать на танке", — рассказывает собеседник наших коллег.
Напомним, ровно 10 лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками "антимайдана". Они закончились разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись их оппоненты. Жертвами стали 48 человек, более 250 пострадали, а выживших в огне пытали и кормили помоями в СИЗО. Даже ООН признала, что расследование, которое провели силовики Украины, носило избирательный характер. Почему никто не привлечён к ответственности за произошедшее и кто может стоять за трагедией — в материале Life.ru.