Скульптурную композицию "Подвигу женщин" открыли в Подмосковье

На территории Главного храма ВС России в подмосковном парке "Патриот" открыли памятник по мотивам фильма "А зори здесь тихие". Об этом сообщили в Минобороны. Скульптурная композиция "Подвигу женщин" посвящена их героизму в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин и замглавы Минобороны Татьяна Шевцова.

Объект выполнен по принципу возвышающейся спиралевидной композиции, которую можно обойти со всех сторон, чтобы рассмотреть каждого персонажа по отдельности. Постамент сделан из серого гранита, отсылающего к месту съёмок всенародно любимой картины — карельской Сортавале.

Каждая фигура наполнена своей историей, которую можно прочитать и лучше понять, через какие испытания прошли герои, защищавшие нашу Родину. Как отметил Горемыкин, тема женщин на войне, которую затрагивает фильм, сложна и многогранна. Несмотря на юный возраст, его героини вступают в неравный бой с врагом, стоят до конца и отдают жизнь за страну и народ.

"В наши дни этому примеру следуют сотни женщин, которые наравне с мужчинами решают задачи специальной военной операции. Как и герои Великой Отечественной, они борются с нацизмом, с теми, кто хочет уничтожить Россию", — добавил он.