Путин впечатлён стремительным развитием промышленности Тульской области
Алексей Дюмин и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым назвал впечатляющим рост промышленности региона. Глава государства указал на хорошие показатели региона.
"У вас впечатляющий рост промышленного производства. Стройка растёт. Хорошие показатели в целом", — отметил российский лидер.
Так, в регионе наблюдается высокий рост индекса промышленного производства — по 6% каждый год. А доля обрабатывающего производства выросла на 112%, заметил президент.
Алексей Дюмин и Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Ранее президент России Владимир Путин поддержал желание губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова баллотироваться на новый срок. Однако глава государства напомнил, что прежде всего выбор сделают жители Северной столицы.