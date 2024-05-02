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2 мая, 11:10

Путин впечатлён стремительным развитием промышленности Тульской области

Алексей Дюмин и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Алексей Дюмин и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым назвал впечатляющим рост промышленности региона. Глава государства указал на хорошие показатели региона.

"У вас впечатляющий рост промышленного производства. Стройка растёт. Хорошие показатели в целом", — отметил российский лидер.

Так, в регионе наблюдается высокий рост индекса промышленного производства — по 6% каждый год. А доля обрабатывающего производства выросла на 112%, заметил президент.

Алексей Дюмин и Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Алексей Дюмин и Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

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Матвей Константинов
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